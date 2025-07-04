Минсельхоз допустил повышение пошлины на импорт цветов из недружественных стран

Минсельхоз в 2025 году может увеличить пошлину на цветы, ввозимые из недружественных стран. Об этом заявила министр сельского хозяйства России Оксана Лут.

«Мы взяли в прошлом году и сделали пошлину 20%. В этом году может будем увеличивать»,— сказала она на Всероссийском дне поля в Волгоградской области (трансляция велась пресс-службой Минсельхоза).

В декабре прошлого года правительство продлило до конца 2025 года повышенную пошлину на поставки цветов из недружественных стран. С июля 2024 года пошлина на срезанные цветы и бутоны составляет 20%, но не менее €1,3 за кг. До этого она составляла 5%, но не менее €0,3 за кг.

О том, из каких стран Россия импортирует цветы,— в материале «Ъ FM» «Поставки утонули в цветах».