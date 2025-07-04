Генпрокуратура потребовала запретить «международное движение сатанизма»

Генпрокуратура и Минюст обратились в Верховный суд с иском о признании экстремистским «международного движения сатанизма» с его запретом на территории России, пишет ТАСС со ссылкой на Минюст. Суд рассмотрит иск 22 июля.

Ранее с требованием запретить сатанизм выступали депутаты Госдумы — 1 июля 2024 года состоялся соответствующий круглый стол с участием представителей РПЦ и религиозных общественных организаций. Что конкретно подразумевается под «сатанизмом» — неизвестно. Иерей Федор Лукьянов упомянул «школьную стрельбу», «группы смерти», ЛГБТ (в России признано экстремистским движением и запрещено), чайлдфри.

Ведущая телеканала «Спас» Анна Шафран обратила внимание на «зеленую повестку», под видом которой распространяется «экоэкстремизм или экотерроризм». Депутат Татьяна Буцкая уверена, что «сатанизм мимикрирует» под молодежные субкультуры «квадробинг», «фурри» и «терианы».

Подробнее — в материале «Ъ» «Сатанисты хуже марксистов».

Полина Мотызлевская