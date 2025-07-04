Китай ввел антидемпинговые пошлины на европейский бренди

Министерство коммерции КНР объявило о введении пошлин на бренди из Евросоюза в размере от 27,3% до 34,9%. Это следует из уведомления, опубликованного на сайте ведомства. Ограничения введены на пять лет и вступят в силу 5 июля.

Pernod Ricard и Remy Cointreau будут избавлены от пошлин, поскольку обязались соблюдать нижнюю ценовую планку. Послабление также сделано в отношении новых экспортеров, чья деятельность не была расследована в рамках антидемпинговой кампании. Они смогут подать заявление на торговлю в стране без введенных пошлин.

Антидемпинговая процедура была инициирована Пекином после введения в ЕС тарифов на китайские электромобили в 2024 году. Сильнее всего ответ КНР ударит по доходам французских производителей. Объявление пошлин случилось на фоне приезда в Париж главы МИД Китая Ван И. Во Франции рассчитывали, что его визит позволит сгладить последствия для национальных компаний.

Подробнее о несбывшихся ожиданиях европейцев — в материале «Сближение Китая и Евросоюза дало осечку».