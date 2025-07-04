До 30 тонн нефтепродуктов может находиться на месте разлива в реке Старковка

До 30 т нефтепродуктов может находиться на месте разлива в реке Старковка возле проезда Копрового в Ижевске, сообщили в горадминистрации со ссылкой на данные регионального минприроды. Площадь маслянистого пятна составляет 640 кв. м. На участке началась ликвидация последствий разлива нефтепродуктов. Сотрудники муниципального предприятия «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление» отсыпали площадку и уложили дорожные плиты для проезда техники к берегу реки. Рядом с запрудой, где локализовался разлив, установлено боновое заграждение для исключения утечки нефтепродуктов в другие реки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Следующая фотография 1 / 3 Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

«Приступили к сбору нефтепродуктов из реки. Первый этап — с помощью специального оборудования, нефтесборщиков, насосов и генераторов перекачиваем маслянистую жидкость в резервуары. Затем специализированная организация будет собранные нефтепродукты вывозить и утилизировать. Второй этап — очистка береговой линии с помощью сорбентов, которые поглощают нефть. Все работы планируем провести за две недели»,— сказал начальник аварийно-спасательного отряда компании «Сервис Безопасности Плюс» Павел Щепин.

В районе разлива проведены замеры концентрации углеводородов. Результат отрицательный. «Река Старковка включена в Государственный водный реестр России, поэтому такое пристальное внимание к произошедшему разливу нефтепродуктов, который влечет за собой значительный экологический ущерб. Ситуация на постоянном контроле всех заинтересованных служб»,— сказала глава глава администрации Устиновского района Ижевска.

Напомним, минприроды зафиксировало разлив нефтепродуктов 29 мая. На территории Ижевска 27 июня был введен режим ЧС местного уровня в границах проезда Копрового и реки Старковки до особого распоряжения. Гибели водных ресурсов не установлено. Региональное СУ СКР начало доследственную проверку по статье 250 УК РФ «Загрязнение вод» (до трех месяцев ареста). Ликвидация последствий находится на контроле удмуртской природоохранной межрайонной прокуратуры, устанавливаются виновные.