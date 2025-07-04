Бывший голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков назначен на должность тренера-аналитика калининградской «Балтики». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков стал тренером-аналитиком «Балтики»

Фото: Пресс-служба ФК «Балтика» Экс-вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков стал тренером-аналитиком «Балтики»

Фото: Пресс-служба ФК «Балтика»

Последним местом работы Сергея Рыжикова был казанский «Сокол», который он возглавил в июле 2024 года, но был уволен в сентябре 2024 года. По словам агента специалиста, руководству клуба не понравилось одно из интервью тренера. Агент также отмечал, что Рыжиков отказался от предложения «Балтики» летом, не желая нарушать контракт с «Соколом». Ранее экс-футболист уже работал с нынешним главным тренером «Балтики» Андреем Талалаевым в «Химках» и «Ахмате».

Игровая карьера Сергея Рыжикова началась в белгородском «Салюте» и завершилась в «Тамбове». В «Рубине» он провел десять лет и завоевал два чемпионских титула. Тренерскую деятельность начал в 2021 году, работал с молодежными и профессиональными командами. Возглавлял «Красаву», тренировал казанскую «Смену» (позже «Сокол»), входил в штаб грозненского «Ахмата» и был главным тренером тамбовского «Спартака».

Анар Зейналов