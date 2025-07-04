Алиев сообщил о возвращении переселенцев в 16 населенных пунктов Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что на территориях Карабаха и Восточного Зангезура проживают уже более 50 тыс. человек. Перемещенные лица вернулись в 16 городов и сел, добавил глава государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Азербайджан сейчас строит новые города и села. Реализуется программа “Великое возвращение”»,— сказал он на 17-м саммите Организации экономического сотрудничества в городе Ханкенди в Карабахе (цитата Media.az).

По словам господина Алиева, комиссия из представителей госорганов и иностранных экспертов оценила нанесенный Азербайджану ущерб в $150 млрд.

В сентябре 2023 года власти Азербайджана объявили о проведении военной операции в Нагорном Карабахе. 28 сентября того же года глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года. Власти Армении признали Карабах частью Азербайджана.

Об отношениях Армении и Азербайджана — в материале «Ъ» «Ереван и Баку сделали шаг к миру».