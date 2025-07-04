Алиев сообщил о возвращении переселенцев в 16 населенных пунктов Карабаха
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что на территориях Карабаха и Восточного Зангезура проживают уже более 50 тыс. человек. Перемещенные лица вернулись в 16 городов и сел, добавил глава государства.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Азербайджан сейчас строит новые города и села. Реализуется программа “Великое возвращение”»,— сказал он на 17-м саммите Организации экономического сотрудничества в городе Ханкенди в Карабахе (цитата Media.az).
По словам господина Алиева, комиссия из представителей госорганов и иностранных экспертов оценила нанесенный Азербайджану ущерб в $150 млрд.
В сентябре 2023 года власти Азербайджана объявили о проведении военной операции в Нагорном Карабахе. 28 сентября того же года глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года. Власти Армении признали Карабах частью Азербайджана.
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