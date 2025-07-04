Нобелевского лауреата из Сочи лишили гражданства Нидерландов

Нидерланды аннулировали гражданство Андрея Гейма — лауреата Нобелевской премии по физике 2010 года, уроженца Сочи,— на фоне его перехода в гражданство Великобритании. О факте лишения сообщил сам ученый в интервью изданию The New York Times, уточнив, что был официально уведомлен о необходимости сдать нидерландский паспорт в посольство в Лондоне. В случае отказа, как отметил физик, ему пригрозили санкциями со стороны Интерпола.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По словам господина Гейма, он получил гражданство Нидерландов в 1990-х годах, после отъезда из СССР и переезда в Европу. Однако формальные ограничения, действующие в голландском законодательстве, не допускают добровольного приобретения второго гражданства, что стало причиной автоматической утраты статуса. Решение, как признался ученый, он воспринимает как «печальное и странное», подчеркивая, что его связь с Нидерландами сохраняется на уровне личной и научной биографии. «Я всегда считал себя нидерландско-британским нобелевским лауреатом — именно в таком порядке»,— приводит NYT выдержку из письма Гейма.

Научная карьера физика началась в СССР: родившийся в 1958 году в Сочи, он окончил школу в Нальчике с золотой медалью, а затем с отличием завершил обучение в Московском физико-техническом институте. В 1987 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 1990-м уехал за границу по стипендии Британского королевского общества. По данным американского издания, вскоре после переезда господин Гейм получил гражданство Нидерландов. За годы научной деятельности он работал в исследовательских учреждениях Германии, Великобритании, Швейцарии, Дании и самих Нидерландов.

В 2010 году господин Гейм вместе с Константином Новоселовым удостоился Нобелевской премии по физике за создание графена — одноатомного слоя углерода, обладающего исключительными физико-химическими свойствами. Материал открывает возможности для применения в производстве сенсорных экранов, панелей освещения и солнечных батарей. За заслуги перед наукой оба ученых были посвящены в рыцари-бакалавры указом королевы Великобритании Елизаветы II. Однако чтобы получить официальное право на использование титула «сэр», господину Гейму потребовалось британское гражданство — решение, которое и повлекло юридические последствия со стороны Нидерландов.

Несмотря на решение властей, Андрей Гейм остается членом-корреспондентом Королевской академии наук и искусств Нидерландов, а также иностранным членом Национальной академии наук США.

Мария Удовик