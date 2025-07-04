Не выходи из комнаты: Беглов попросил петербуржцев сидеть дома

Губернатор Петербурга Александр Беглов 4 июля обратился к жителям города в своем Telegram-канале, попросив по возможности отложить поездки и прогулки из-за шторма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Накануне мы закрыли дамбу, которая сегодня спасает наш город от наводнений. Но важно оставаться внимательными: синоптики прогнозируют дожди, грозы и порывы ветра до 24 м/с»,— написал господин Беглов.

В комитете по благоустройству добавили, что сады и скверы города закрыты из-за непогоды. Известно, что на Наличной улице тополь толщиной в метр упал на пешеходную дорожку, а на улице Аккуратова рухнул дуб диаметром почти 70 см.

На Невском проспекте улетело металлическое ограждение, дорожные знаки лишились своей прописки в Почтамтском переулке. Все элементы оперативно вернули на место.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «желтый» уровень опасности в Петербурге продлили до 5 июля. Смольный попросил водителей и пешеходов соблюдать предельную осторожность.

Андрей Маркелов