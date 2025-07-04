Boeing поставит Пентагону два спутника связи за $2,8 млрд

Boeing заключила контракт с Министерством обороны США на разработку и поставку двух спутников связи в рамках программы ESS (Развитой стратегической спутниковой связи). Контракт стоимостью $2,8 млрд предусматривает возможность заказа у компании еще двух таких спутников.

ESS предназначена для обеспечения защищенных каналов связи через космические спутники. А ее основными пользователями станут президент США и вооруженные силы страны. Boeing планирует поставить первый из двух спутников в 2031 году.

Спутники в рамках программы будут выведены на геостационарную орбиту (около 35,7 тыс. км от поверхности Земли) и обеспечат связью вооруженные силы США в любой точке планеты.

Кирилл Сарханянц