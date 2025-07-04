По информации на 4 июля, на выборы раиса Татарстана выдвинули четырех кандидатов. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказали в пресс-службе ЦИК республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На выборы раиса Татарстана выдвинулось четыре кандидата

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ На выборы раиса Татарстана выдвинулось четыре кандидата

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Партия «Единая Россия» выдвинула кандидатуру действующего раиса Татарстана Рустама Минниханова, КПРФ — руководителя фракции в Госсовете республики Хафиза Миргалимова, ЛДПР — руководителя регионального отделения партии Руслана Юсупова, а «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — председателя татарстанского отделения Виталия Смирнова.

Для участия в выборах раиса Татарстана каждый кандидат должен заручиться поддержкой не менее 384 депутатов представительных органов муниципальных образований. Подписи должны быть собраны минимум в 34 муниципалитетах республики.

В единый день голосования 14 сентября также пройдут дополнительные выборы депутата Госсовета по Мелекесскому одномандатному округу и выборы депутатов в органы местного самоуправления.

Ранее стало известно, что партия «Справедливая Россия — За правду» не будет выдвигать своего кандидата на выборы раиса Татарстана и поддержит кандидатуру Рустама Минниханова.

Диана Соловьёва