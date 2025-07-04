На выборы раиса Татарстана выдвинулось четыре кандидата
По информации на 4 июля, на выборы раиса Татарстана выдвинули четырех кандидатов. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказали в пресс-службе ЦИК республики.
На выборы раиса Татарстана выдвинулось четыре кандидата
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Партия «Единая Россия» выдвинула кандидатуру действующего раиса Татарстана Рустама Минниханова, КПРФ — руководителя фракции в Госсовете республики Хафиза Миргалимова, ЛДПР — руководителя регионального отделения партии Руслана Юсупова, а «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — председателя татарстанского отделения Виталия Смирнова.
Для участия в выборах раиса Татарстана каждый кандидат должен заручиться поддержкой не менее 384 депутатов представительных органов муниципальных образований. Подписи должны быть собраны минимум в 34 муниципалитетах республики.
В единый день голосования 14 сентября также пройдут дополнительные выборы депутата Госсовета по Мелекесскому одномандатному округу и выборы депутатов в органы местного самоуправления.
Ранее стало известно, что партия «Справедливая Россия — За правду» не будет выдвигать своего кандидата на выборы раиса Татарстана и поддержит кандидатуру Рустама Минниханова.