Четверых свердловчан вернули в Россию из украинского плена

В Россию из украинского плена вернулись четыре участника специальной военной операции (СВО) из Свердловской области, сообщила уральский омбудсмен Татьяна Мерзлякова на своей странице во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Бойцы проживают в Верхней Пышме, Екатеринбурге, Кировградском и Сосьвинском районах. «Обмен проходил в результате Стамбульских соглашений. Надеемся еще, что вернем всех своих. Спасибо всем причастным к этой сложной работе. Поклон всем от земляков!»,— прокомментировала госпожа Мерзлякова.

Напомним, на прошлой неделе в результате шестого обмена военнопленными в рамках Стамбульских договоренностей из украинского плена вернулся один житель Свердловской области, а также тюменец.

Ирина Пичурина