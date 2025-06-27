Четверых свердловчан вернули в Россию из украинского плена
В Россию из украинского плена вернулись четыре участника специальной военной операции (СВО) из Свердловской области, сообщила уральский омбудсмен Татьяна Мерзлякова на своей странице во «ВКонтакте».
Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ
Бойцы проживают в Верхней Пышме, Екатеринбурге, Кировградском и Сосьвинском районах. «Обмен проходил в результате Стамбульских соглашений. Надеемся еще, что вернем всех своих. Спасибо всем причастным к этой сложной работе. Поклон всем от земляков!»,— прокомментировала госпожа Мерзлякова.
Напомним, на прошлой неделе в результате шестого обмена военнопленными в рамках Стамбульских договоренностей из украинского плена вернулся один житель Свердловской области, а также тюменец.