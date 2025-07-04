В Санкт-Петербурге из-за непогоды пострадали 5 человек

В Санкт-Петербурге сотрудники МЧС совершили уже 211 выездов для устранения последствий непогоды. Из них 186 — из-за падения деревьев, 25 — падения слабо закрепленных конструкций. Пострадали уже пять человек, восемь автомобилей получили повреждения. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по городу.

Накануне в Санкт-Петербурге продлили «желтый» уровень погодной опасности до 5 июля. Порывы западного, юго-западного ветра могут достигать 15-20 м/с, а в прибрежных районах — 24 м/с, сообщали в Рocгидрометцeнтре. Из-за непогоды на круглосуточное дежурство перевели 116 оперативных бригад ПАО «Россети Ленэнерго» для устранения аварий на линиях наружного освещения. На усиленный режим работы перешли также 54 бригады СПб ГБУ «Ленсвет» и 73 спецбригады ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

4 июля уровень воды в Финском заливе с внешней стороны Комплекса защитных сооружений превысил 180 см. Затворы петербургской дамбы закрыли. Главный синоптик города Александр Колесов заявлял, что в Санкт-Петербурге ожидается первое за 160 лет июльское наводнение.

Полина Мотызлевская