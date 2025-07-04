В Праге произошел блэкаут из-за масштабного сбоя в энергосистеме Чехии

В Чехии из-за неисправности электросетей была обесточена часть Праги и еще несколько городов в центральном регионе страны. Без электричества остались в том числе тюрьмы и больницы. В столице приостановили работу метрополитена, сообщает чешский портал iROZHLAS.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Липатова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Липатова, Коммерсантъ

По данным, чешского оператора CEPS, причиной инцидента стало падение фазного провода на одной из ЛЭП. Далее были выведены из строя 8 подстанций. По словам представителя электрораспределительной компании PRE Карела Ханзелки, примерно треть Праги осталась обесточена.

Издание Prague Morning приводит заявление Ханзелки, из которого следует, что авария произошла в результате столкновения с проводом воздушного шара.

По данным СМИ, в результате аварии, помимо метро, перестали функционировать несколько трамвайных линий. На работе пражского аэропорта неполадки не отразились. Чешские пожарные заявили о десятках вызовов, связанных с остановкой лифтов. В одном только Градец-Кралове местная экстренная служба сообщила о примерно 20 подобных случаях.

Минздрав страны сообщил, что медицинские учреждения, пострадавшие от сбоя, оперативно перешли на резервные генераторы. В городе Червены-Костелец волонтерское подразделение сообщило об обеспечении резервного источника питания для дыхательных аппаратов в местном хосписе. Также без электричества остались десяток тюрем, в связи с чем запланировано заседание кризисного штаба Пенитенциарной службы.

Премьер-министр Петр Фиала объявил о формировании центрального кризисного штаба. Он начнет работу в 16:00 по местному времени.