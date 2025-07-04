Количество пострадавших из-за шторма в Петербурге увеличилось до пяти

Из-за сильного ветра в Санкт-Петербурге пострадали пять человек. Стихия также повредила восемь транспортных средств, сообщили 4 июля в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поваленный дорожный знак на Миргородской улице в Центральном районе Санкт-Петербурга.

Фото: Андрей Маркелов / Коммерсантъ Поваленный дорожный знак на Миргородской улице в Центральном районе Санкт-Петербурга.

Фото: Андрей Маркелов / Коммерсантъ

К этому часу специалисты уже 211 раз выехали по заявкам для устранения последствий пятничного шторма. Только на случаи с падением деревьев или веток пришлось 186 выездов, 25 — на устранение угрозы падения слабо закрепленных конструкций.

Власти города и ведомство призывают петербуржцев соблюдать меры предосторожности в связи с непогодой. По возможности рекомендуется оставаться дома.

Татьяна Титаева