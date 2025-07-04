AlixPartners: до 2030 года доживут только 15 производителей электромобилей в КНР

Лишь 15 из 129 нынешних брендов китайских электромобилей будут работать в 2030 году, сообщает Reuters со ссылкой на доклад консалтинговой компании AlixPartners. Все остальные окажутся финансово несостоятельными и либо прекратят существование, либо продадут свой бизнес конкурентам.

По подсчетам аналитиков, к 2030 году на этих 15 производителей будет приходиться 75% китайского рынка электромобилей и гибридных авто. А средний годовой объем продаж каждого из них составит около 1 млн машин. Кто именно доживет до конца десятилетия из нынешних брендов, в докладе не уточняется.

«Китай — один из самых конкурентных рынков электромобилей в мире, где ведутся ожесточенные ценовые войны, быстро внедряются инновации, а новые участники постоянно поднимают планку,— комментирует выводы доклада старший аналитик AlixPartners Стивен Дайер.— Такая среда способствовала значительному прогрессу с точки зрения технологий и экономической эффективности, но в то же время многие компании испытывают трудности с достижением устойчивой прибыльности».

Кирилл Сарханянц