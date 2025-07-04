Мирный житель погиб при атаке БПЛА в Курской области

Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на взрывной автомобиль в деревне Рыжевка Рыльского района Курской области. В результате погиб 34-летний мирный житель. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Еще два человека получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии. Оба доставлены в Рыльскую центральную райбольницу.

Вчера утром ВСУ обстреляли Рыльск. В результате были повреждены два частных дома и хозпостройки. Никто не пострадал.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова