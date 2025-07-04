Лут: самые сложные условия по сбору урожая в Ростовской области в 2025 году

В Ростовской области наблюдаются самые сложные условия по сбору зерна в 2025 году. Низкая урожайность связана с засухой. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на министра сельского хозяйства России Оксану Лут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Самые сложные условия в Ростовской области. Там низкая урожайность в связи с засухой. Но посмотрим. Пока регион дает не очень пессимистичные прогнозы», — прокомментировала Лут.

Глава ведомства отметила, что сейчас ситуация с урожайностью не влияет на общие показатели страны, но она может оказать давление на местных сельхозпроизводителей.

Лут добавила, что в целом уборочная кампания продолжается активно, и ожидается, что итоги будут соответствовать поставленным целям.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в регионе от заморозков и засухи пострадало порядка 500 тыс. га ранних зерновых. По итогам первых пяти месяцев 2025 года общая сумма страховых выплат сельхозпроизводителям Ростовской области превысила 1,4 млрд руб.

Наталья Белоштейн