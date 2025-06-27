На Дону более полумиллиона гектаров ранних зерновых пострадали от погодных условий

Аграрии в Песчанокопском, Сальском, Кагальницком, Аксайском, Целинском, Семикаракорском, Багаевском и Неклиновском районах Ростовской области первыми приступили к уборочной компании ранних зерновых. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, локальные осадки сдерживают массовое начало уборки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Уточняется, что в работе примут участие 13,5 тыс. комбайнов, около 28 тыс. тракторов, более 1,5 тыс. косилок и 1,2 тыс. пресс-подборщиков. Всего в этом году донским сельхозпроизводителям предстоит убрать зернобобовые культуры с 3,2 млн га.

В общей сложности от заморозков и засухи в регионе пострадало порядка 500 тыс. га ранних зерновых. Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», по итогам первых пяти месяцев 2025 года общая сумма страховых выплат сельхозпроизводителям Ростовской области превысила 1,4 млрд руб.

Константин Соловьев