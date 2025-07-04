В Сочи к газу подключили еще 200 семей и соцобъекты

В поселках Головинка и Якорная Щель Сочи ввели в эксплуатацию новые газопроводы. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам главы Кубани, к сетям подключили около 200 домохозяйств, а также санатории, гостиницы и фельдшерско-акушерский пункт. Участие в запуске принял генеральный директор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов.

Господин Кондратьев отметил, что местные жители пожаловались на завышенные цены подключения со стороны частных подрядчиков — до 300 тыс. руб. При этом фактическая стоимость составляет около 115 тыс. руб., эту сумму регион компенсирует участникам СВО, многодетным, пенсионерам и людям с инвалидностью.

За пять лет в крае газифицировали 68 населенных пунктов. Уровень газификации региона достиг 81%, что, по словам губернатора, является одним из самых высоких показателей в России. Всего по президентской программе социальной газификации подключили 54 тыс. домов.

Анна Гречко