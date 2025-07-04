Путин обсудил борьбу с наркоторговлей на Совбезе

Президент Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Участники встречи обсудили меры по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Глава государства напомнил, что в России действует стратегия борьбы с наркоугрозой до 2030 года. Владимир Путин предложил членам Совбеза проанализировать текущую работу по этому вопросу и рассмотреть дальнейшие шаги.

Свободный оборот наркотиков на территории России запрещен. Уголовная ответственность за наркоторговлю в РФ установлена по девяти статьям. Среди них — незаконное приобретение, хранение, перевозка и изготовление запрещенных веществ. В конце мая этого года Верховный суд России предложил Госдуме смягчить наказание за незаконный оборот наркотиков «без цели сбыта». К примеру, при крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК) предлагается снизить срок заключения с 10 до 5 лет, особо крупном (ч. 3 ст. 228 УК) — с 15 до 10 лет.

Подробности — в материале «Ъ» «Последний шанс за первый раз».