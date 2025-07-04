В двух поселках Сочи запустили новые газопроводы

В поселках Головинка и Якорная Щель, расположенных рядом с Сочи, запустили новые газопроводы. К сетям подключили еще 200 семей, местные санатории, гостиницы и фельдшерско-акушерский пункт, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам главы региона, для Сочи важен переход на экологически чистое топливо. Он также рассказал, что жители поселков пожаловались на некоторые сторонние компании, которые завышают стоимость подключения к газовым сетям, требуя до 300 тыс. руб. Губернатор поручил разобраться с этим, так как на данный момент проведение подобных работ стоит около 115 тыс. руб.

За пять лет власти Краснодарского края совместно с «Газпромом» газифицировали 68 населенных пунктов. Это позволило увеличить уровень газификации края до 81%.

«Продолжаем реализацию программы социальной газификации, инициированной президентом, благодаря которой голубое топливо уже подвели к 54 тысячам домов»,— заявил Вениамин Кондратьев.

Алина Зорина