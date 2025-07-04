В Чувашии отменили режим беспилотной опасности

В Чувашии в 13:26 мск отменили режим беспилотной опасности, который действовал с утра 4 июля. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС России.

На фоне введения режима власти предупреждали о возможных перебоях в работе мобильного интернета и временном снижении его скорости. В региональном Минцифры объяснили, что это вынужденная мера безопасности, направленная на защиту жителей и объектов инфраструктуры. Власти обещали оперативно восстановить работу мобильного интернета после завершения действия режима.

Аналогичный режим беспилотной опасности утром также действовал в Татарстане, где временно закрывали аэропорты Казани и Нижнекамска. Режим в Татарстане был отменен в 13:33 мск.

Анар Зейналов