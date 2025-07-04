Копейчанина обвиняют в покушении на убийство соседа, которому оторвало кисти

Первый отдел по расследованию особо важных дел управления СКР по Челябинской области расследует уголовное дело в отношении 55-летнего жителя Копейска по ч. 3 ст. 30, п. «е» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом). Обвиняемого заключили под стражу, сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, у жителей Копейска был затяжной конфликт, и днем 2 июля один из них решил убить другого. Для этого горожанин изготовил предмет, внутри которого находилось неустановленное вещество, и положил его в почтовый ящик в подъезде. Копейчанин знал, что сосед постоянно проверяет его почту. В этот раз местный житель тоже открыл ящик и забрал оттуда неизвестное устройство. Когда он дошел до дома №23 по улице Жданова, предмет взорвался в руках. Врачам пришлось ампутировать пострадавшему обе кисти.

Преступление раскрыли благодаря кооперации сотрудников управления СКР, ГУ МВД России по Челябинской области и УФСБ России по региону. Следователь назначил комплекс судебных экспертиз и продолжает собирать доказательства.

Виталина Ярховска