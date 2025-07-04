У экс-главы Бугульмы конфисковали три квартиры, дом и Porsche

Высокогорский районный суд Татарстана частично удовлетворил антикоррупционный иск прокуратуры к экс-главе Бугульмы Линару Закирову и его семье. Суд решил обратить в доход государства их недвижимость и автомобиль Porsche Cayenne. Об этом передает корреспондент «Ъ Волга-Урал» с судебного заседания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд обратил в доход государства имущество экс-главы Бугульмы Линара Закирова и его семьи

Фото: Пресс-служба Бугульминского муниципального района Суд обратил в доход государства имущество экс-главы Бугульмы Линара Закирова и его семьи

Фото: Пресс-служба Бугульминского муниципального района

Суд решил обратить в пользу государства квартиру в ЖК «Дом на Кремлевской» в Казани, место на парковке в том же ЖК, квартиру в ЖК «Сердце столицы» на Шелепихинской набережной в Москве, квартиру в Сочи, в ЖК «Golden Palace», а также дом и участок в коттеджном поселке «Рич&Рич» в Сочи.

Дом с участком в деревне Берлек Бугульминского района, оформленный на Альберта Газизова, двоюродного брата экс-главы, а также квартиру и кладовую в ЖК «Немецкий квартал» в Бугульме, оформленную на мать Линара Закирова, Фатыму Закирову обращены в доход государства не были.

Первое заседание по делу об изъятии активов семьи Линара Закирова на сумму 60 млн рублей в пользу казны состоялось в декабре 2024 года. В феврале 2025 года претензии прокуратуры увеличились до 121 млн рублей.

Влас Северин