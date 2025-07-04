Житель Пскова влюблял в себя петербурженок для развода на 2 млн рублей

Полиция Санкт-Петербурга задержала жителя Пскова, подозреваемого в обмане трех девушек на 2 млн рублей. Он влюблял в себя одиноких петербурженок, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Задержанный находил жертв на сайтах знакомств и очаровывал их. Войдя в доверие, он под различными предлогами просил у девушек срочно дать денег в долг. Чтобы пострадавшие не усомнились в его честности, мужчина писал расписки, скидывал фото своего паспорта. Как только на его счет поступал перевод, общение заканчивалось.

Одна из пострадавших «заняла» обольстителю из Пскова 289 тыс. рублей. От действий мужчины также пострадали еще две петербурженки, а общая сумма ущерба составляет около 2 млн рублей.

По факту обмана женщин возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Фигуранта задержали и отправили в СИЗО.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что СКР возбудил уголовное дело по факту мошенничества при продаже туристических путевок.

Татьяна Титаева