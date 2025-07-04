Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу

В аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево) сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила Росавиация.

Воздушная гавань Казани приостанавливала работу почти на шесть часов, Нижнекамска — на пять часа. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. За это время на запасные аэродромы были перенаправлены семь самолетов, летевших в Казань, и один, выполнявший рейс в Нижнекамск.

На территории республики Татарстан продолжает действовать режим беспилотной опасности. Его ввели сегодня утром. В пресс-службе региона предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета.