В Кисловодске четыре улицы остались без воды из-за аварии на теплотрассе

Четыре улицы в Кисловодске остались без горячего водоснабжения из-за аварии на теплотрассе. Об этом сообщил мэр города Евгений Моисеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Причина отключения центрального теплового пункта на улице Челюскинцев — обрушение стен котлована на участке по улице Крепостной, 1. Горячее водоснабжение прекратили в домах по следующим адресам: Жмакина, Белинского, Челюскинцев и Красивой – всего более 20 домов.

Для временного решения проблемы планируется запуск котельной по адресу Замковая, 72. Она обеспечит горячей водой основные адреса в течение полутора суток.

Мария Хоперская