Инвестору подготовили преференции для строительства склада Ozon

Правительство Нижегородской области внесло в заксобрание проект соглашения с ООО «НиноГрад» (входит в ГК Central Properties) о предоставлении компании налоговых льгот на строительство склада, который арендует онлайн-ретейлер Ozon. Документ опубликован в базе законопроектов регионального парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Инвестора планируется освободить от уплаты налога на имущество с 1 июля 2025 до 30 июня 2030 года. Бюджетный эффект от предоставления преференции оценен в 104 млн руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», компания планирует инвестировать в складские активы 12,3 млрд руб. Крупнейший в регионе логистический комплекс класса «А» площадью 150 тыс. кв.м. появится на улице Тепличной в Канавинском районе Нижнего Новгорода.

Владимир Зубарев