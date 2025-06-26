Проект создания складов за 12,3 млрд рублей в Нижнем Новгороде прошел экспертизу

Экспертиза одобрила четыре этапа проекта строительства складского комплекса на улице Тепличной в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Положительное заключение опубликовано в реестре экспертиз 26 июня 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участок под строительство складского комплекса на улице Тепличной в Нижнем Новгороде

Фото: Публичная кадастровая карта Участок под строительство складского комплекса на улице Тепличной в Нижнем Новгороде

Фото: Публичная кадастровая карта

Заказчиком проекта выступает ООО «НиноГрад» (входит в ГК Central Properties), негосударственную экспертизу проводило ООО «Поволжская негосударственная экспертиза» (г. Казань).

Как писал «Ъ-Приволжье», Central Properties намерен вложить в строительство этого комплекса складов площадью 150 тыс. кв. м 12,3 млрд руб. Он станет самым крупным комплексом в регионе. Ожидается, что склады оборудуют современными системами диспетчеризации, автоматизации и инженерии. Ввод намечен на конец 2025 года. Арендовать склад планирует онлайн-ритейлер Ozon.

Добавим также, онлайн-ритейлер Wildberries намерен строить складской комплекс в поселке Новинки Нижнего Новгорода. В мае 15 участников публичных слушаний по изменению правил землепользования и застройки для размещения этого комплекса выступили против. Но, как и во всех слушаниях, их результаты носят рекомендательный характер. По информации «Ъ-Приволжье», на стройплощадку инвестор может выйти уже в начале 2026 года.

Галина Шамберина