В Новороссийске количество отключений света снизилось на 28% в 2025 году

За первые три месяца 2025 года в Новороссийске зафиксировано 262 аварийных отключения электроэнергии, что на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (285 случаев), а общее количество отключений снизилось на 28%. Об этом на аппаратном совещании города рассказал исполняющий обязанности вице-мэра Новороссийска Рафаэль Бегляров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Длительность аварийных отключений уменьшилась с 1098 часов в прошлом году до 850 часов в текущем, а среднее время устранения аварий снизилось с 3,9 до 3,2 часа. На 6,6% сократилось количество затронутых социальных объектов (с 317 до 296), а число пострадавших от отключений жителей уменьшилось на 8%.

Филиал НЭСК «Электросети Кубани» сократил плановые отключения на 2,4%, однако в районе Борисовки и горы Великой во время отопительного сезона зафиксирован рост аварий на 34%. Эта проблема должна решиться после газификации района.

Филиал «Россети Кубани» — «Юго-Западные электросети» уменьшил количество плановых отключений на 7,4%, а аварийных — на 29,9%. Администрация города отмечает повышение оперативности работы коммунальных служб.