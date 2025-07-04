Законопроект о штрафах за попрошайничество внесли в заксобрание

Депутаты городской думы Арзамаса внесли в заксобрание Нижегородской области проект поправок к региональному Кодексу об административных правонарушениях (КоАП). Его предлагается дополнить ст. 2.27 «Приставание к гражданам в общественных местах», которая предполагает штрафы за попрошайничество и навязывание «иных услуг», если эти действия не подпадают под ст. 20.1 КоАП РФ о мелком хулиганстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нарушителей планируется штрафовать на 3-5 тыс. руб., следует из проекта поправок, опубликованного в базе документов заксобрания. В пояснительной записке к проекту закона говорится, что попрошайничество вызывает негативную реакцию граждан. «Предлагаемая к принятию норма позволит в определенной степени разрешить возникшую проблему и породит в сознании граждан понятие о недопустимости подобного поведения в общественных местах»,— отмечается в законопроекте.

Как писал «Ъ-Приволжье», инициативу предложил мэр Арзамаса Александр Щелоков после жалоб жителей и гостей города на попрошаек, пристающих к посетителям Соборной площади. Прогулявшись по ней, господин Щелоков лично убедился в доводах жалоб.

Владимир Зубарев