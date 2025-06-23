На 75-м году жизни скоропостижно скончался экс-депутат Курской областной думы Николай Носов, следует из сообщения пресс-службы регпарламента. Причина смерти и время прощания не уточняется.

Николай Носов родился 9 сентября 1950 года в Курской области. Получив образование в Курском сельскохозяйственном институте (ныне — Курский государственный аграрный университет), он начал трудовую деятельность в 1974 году в курском отделении «Сельхозтехника». С 1983 года и до последних дней возглавлял колхоз имени Кирова, впоследствии преобразованный в СХПК «Русь». В 2001 году Николай Носов был избран депутатом Курской областной Думы III созыва, в 2006 году — IV созыва. Был членом постоянного комитета по промышленной политике, строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству, а также — постоянного комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии.

В начале июня на рабочем месте от инсульта скончался начальник Елецкого линейного отдела МВД России на транспорте, полковник полиции Олег Петрухин.

Ульяна Ларионова