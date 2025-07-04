Оттенки голубой лагуны

Новая коллекция MIUZ Diamonds воспевает море и его переменчивую природу. Детально изучив морскую палитру и состояние акватории в разное время суток, ювелирные художники попытались выразить свои впечатления в белом золоте и камнях сине-голубой гаммы. Таких природных минералов нашлось немало, и каждый из них отражает определенный момент жизни моря — от утренней безмятежности до таинственной ночной глубины. Это и безупречно прозрачные зеленовато-голубые цирконы, и наделенные свойством плеохроизма иолиты (в зависимости от угла падения света они меняют оттенок от сине-фиолетового до голубого), и кристально чистые аквамарины, и топазы редкого насыщенного голубого тона Swiss Blue, и бархатные танзаниты, которые в зависимости от освещения играют синим, фиолетовым или бордовым. В каждом кольце Blue Lagoon, буквально рожденном из пены морской, сочетаются камни разных оттенков голубой лагуны.

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