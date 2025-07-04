В Нягани раскрыли убийство девочки, совершенное 24 года назад

Следователи раскрыли изнасилование и убийство несовершеннолетней в Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра), которые были совершены в 2001 году, сообщили в окружном СКР. 44-летнему жителю предъявлено обвинение по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В ходе предварительного следствия было установлено, что ночью 25 ноября 2001 года в лесу в районе лечебного профилактория «ТНК-Нягань» обвиняемый изнасиловал девочку и убил. Ее смерть наступила из-за механической асфиксии от сдавливания шеи тупым предметом. После этого он скрылся с места происшествия и переехал в Хабаровский край.

ДНК-профиль обвиняемого по оставленным биоследам удалось установить благодаря современным методикам проведения генетических экспертиз. После того, как его местонахождение было установлено, он был задержан. По решению суда он помещен под стражу. Расследование продолжается.

Напомним, в марте в Нижневартовске (ХМАО-Югра) суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в убийстве, совершенном в 2006 году в дискоклубе «Мираж». В 2022 году обвиняемый был задержан.

Ирина Пичурина