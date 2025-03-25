Жителя Нижневартовска осудили за убийство в дискоклубе, совершенное в 2006 году

В Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в убийстве, совершенном в 2006 году, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

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По данным следствия и суда, в ночь на 21 декабря 2006 года обвиняемый, находясь в дискоклубе «Мираж», в ходе ссоры нанес 18-летнему посетителю множественные ножевые ранения, от которых молодой человек скончался на месте. После преступления обвиняемый скрылся и был объявлен в розыск.

В 2022 году обвиняемый был задержан. Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Суд обязал его выплатить отцу потерпевшего 2,5 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.

Приговор по делу об убийстве в 2006 году не вступил в законную силу.

Полина Щуцкая