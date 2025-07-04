Экс-главу Ижевска Олега Бекмеметьева оставили в СИЗО на три месяца

Нефтекамский горсуд Башкирии оставил в СИЗО бывшего главу Ижевска Олега Бекмеметьева еще на три месяца, до 11 октября, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Ему вменяют два эпизода злоупотребления должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК, до семи лет лишения свободы). Заседание состоялось вчера, 3 июля. Адвокаты обвиняемого подали апелляционную жалобу на это решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

На последнем заседании была допрошена по вопросу обстоятельств выделения и перераспределения земельных участков бывший начальник управления имущественных отношений, земельных ресурсов и рекламных конструкций Ижевска Елена Банникова.

Кроме того, суд рассмотрел вопрос о продлении меры пресечения в виде запрета определенных действий бывшему прокурору Октябрьского района Ижевска Николаю Пушину и руководителю ООО «Специализированный застройщик "Ухтомского один"», генеральному директору ООО «Ресурс» Олегу Бушмакину. Она осталась без изменения.

Напомним, на заседании 26 июня Нефтекамский горсуд Башкирии допросил представителей потерпевшей стороны — администрации Ижевска. Всего во время предварительного следствия по делу допросили более 250 свидетелей.

По версии следствия, в 2021 году Олег Бекмеметьев передал муниципальный земельный участок в собственность застройщика «Ухтомского один» без проведения торгов по заниженной стоимости. Фактический руководитель организации Олег Бушмакин проходил по делу фигурантом, ему было предъявлено обвинение в подстрекательстве (ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 285 УК РФ).

Другим фигурантом дела является бывший прокурор Октябрьского района города Николай Пушин, который, по версии следствия, «оказал содействие в форме бездействия по службе», не принимая мер реагирования на нарушения законодательства о земле при передаче муниципального участка. Ему предъявлено обвинение в пособничестве (ч. 5 ст. 33, ч.2 ст. 285 УК РФ).

2 апреля 2025 года «Ъ-Удмуртия» писал, что Арбитражный суд Удмуртии признал законным решение регионального УФАС, утверждавшего, что Олег Бекмеметьев, горадминистрация и ряд фигурантов вместе с застройщиком заключили антиконкурентное соглашение. На выделенной территории был построен элитный коттеджный поселок.