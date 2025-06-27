По делу бывшего главы Ижевска Олега Бекмеметьева допросили сотрудников мэрии

Нефтекамский горсуд Башкирии допросил представителей потерпевшей стороны — администрации Ижевска — по уголовному делу бывшего главы города Олега Бекмеметьева. Заседание состоялось вчера, 26 июня, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Следующее заседание назначено на 3 июля, на котором продолжат допрос участников разбирательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Напомним, во время предварительного следствия по делу допросили более 250 свидетелей. Олегу Бекмеметьеву вменяют два эпизода злоупотребления должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ, до семи лет лишения свободы).

По версии следствия, в 2021 году Олег Бекмеметьев передал муниципальный земельный участок в собственность застройщика «Ухтомского один» без проведения торгов по заниженной стоимости. Фактический руководитель организации Олег Бушмакин проходил по делу фигурантом, ему было предъявлено обвинение в подстрекательстве (ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 285 УК РФ).

Другим фигурантом дела является бывший прокурор Октябрьского района города Николай Пушин, который, по версии следствия, «оказал содействие в форме бездействия по службе», не принимая мер реагирования на нарушения законодательства о земле при передаче муниципального участка. Ему предъявлено обвинение в пособничестве (ч. 5 ст. 33, ч.2 ст. 285 УК РФ).

2 апреля 2025 года «Ъ-Удмуртия» писал, что Арбитражный суд Удмуртии признал законным решение регионального УФАС, утверждавшей, что Олег Бекмеметьев, горадминистрация и ряд фигурантов вместе с застройщиком заключили антиконкурентное соглашение. На выделенной территории был построен элитный коттеджный поселок.