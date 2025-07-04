Госкомитет Удмуртии по делам ГО и ЧС: линии экстренных вызовов 112 перегружены

Линии службы экстренных вызовов 112 перегружены, сообщил в Telegram председатель госкомитета по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин. По номеру доступна отправка SMS.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Напомним, 4 июля в 09:00 в республике объявили режим «Беспилотной опасности»: все силы и средства находятся в состоянии повышенной готовности. В 09:26 авиакомпания «Ижавиа» сообщила об ограничениях на использование воздушного пространства в аэропорту Ижевска. В 10:16 под угрозой атаки БПЛА находились 16 городов и районов Удмуртии. К 11:00 в Ижевске было остановлено движение автобусов и электротранспорта. В это же время системой ПВО был сбит один из вражеских беспилотников, летевший в сторону Ижевска. К 12:00 количество уничтоженных дронов достигло трех.

Это третья атака беспилотников ВСУ по объектам в регионе за эту неделю. Утром 1 июля вражеские дроны ударили по оборонному ижевскому предприятию. Пострадали 57 человек. Трое погибли. Ближе к вечеру 3 июля не менее двух БПЛА атаковали объект на территории Удмуртии. Один из них попал в технические сооружения. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

Шестеро пострадавших во время атаки 1 июля, в их числе подросток, были эвакуированы спецбортом МЧС в медучреждения Москвы. Оказание медпомощи потерпевшим взял на личный контроль министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По данным на 2 июля, 28 пострадавших, включая еще одного несовершеннолетнего, находились в больницах Ижевска.

Подробнее о медицинской помощи пострадавшим читайте в материале «В состоянии тяжести».