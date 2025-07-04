Мать с дочерью пострадали при взрыве под Белгородом

Дрон сдетонировал у многоквартирного дома в поселке Октябрьский Белгородского района Белгородской области. В результате пострадали мать с несовершеннолетней дочерью. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Мирная жительница получила баротравму и множественные ссадины ноги, ребенок — поверхностные ссадины шеи. Бригада скорой помощи оказала им медпомощь на месте, от госпитализации пострадавшие отказались.

В доме повреждено остекление.

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Алина Морозова