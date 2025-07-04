В самарском аэропорту Курумоч задерживаются 17 рейсов

Задержка 17 рейсов произошла в самарском аэропорту Курумоч в пятницу, 4 июля. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В частности, задерживается вылет самолетов авиакомпаний Red Wings (в Новый Уренгой и Екатеринбург), North-West (в Сабетту) и «Аэрофлот» (в Анталью и Москву). Также откладывается отправление рейсов перевозчиков UVT aero (в Тобольск, Новый Уренгой, Пермь и Нижневартовск), «Россия» (в Сочи), Nordwind (в Сочи), «Победа» (в Москву) и UTair (в Сочи и Москву).

В пятницу в Самарской области была объявлена угроза атаки БПЛА. Росавиация сообщила об ограничениях на прием и выпуск самолетов в аэропорту Курумоч.

Георгий Портнов