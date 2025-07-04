В Самарской области объявлена угроза атаки БПЛА, аэропорт закрыт

Угроза атаки беспилотной авиации объявлена на территории Самарской области утром в пятницу, 4 июля. Об этом сообщает региональное правительство со ссылкой на единую госсистему предупреждения и ликвидации ЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным Росавиации, с 7:53 (MSK+1) самарский аэропорт Курумоч временно не принимает и не выпускает самолеты. По информации Минобороны РФ, за ночь дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. БПЛА атаковала пять субъектов РФ, Самарской области среди них нет.

В последний раз регион подвергся атаке беспилотников утром в четверг, 3 июля. Над Самарской областью были сбиты два БПЛА.

Также утром в пятницу, 4 июля, угроза атаки беспилотников была объявлена в Оренбуржье. Местный аэропорт пока не закрывался.

Георгий Портнов