Победителя Олимпиады в Сочи по скелетону не включили в сборную на сезон

Олимпийский чемпион Александр Третьяков, завоевавший золото на Играх в Сочи в 2014 году, не вошел в состав национальной сборной по скелетону на сезон 2025/26. По словам спортсмена, решение связано с изменением критериев отбора, которые были утверждены вне рамок федерации, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Меня не включили в состав сборной на новый сезон, что было немного неожиданно»,— рассказал господин Третьяков. Однако спортсмен уточнил, что речь идет лишь о летнем этапе подготовки: осенью, по итогам Кубка России, состав команды может быть пересмотрен.

Спортсмен продолжает тренировки и находится на сборах вместе с национальной командой в Сочи. «Тренеры продолжают верить в меня, видят мой потенциал»,— отметил он.

Кубок России по скелетону состоится с 1 по 8 ноября. На мартовском чемпионате страны господин Третьяков занял 10-е место, сославшись на проблемы со здоровьем, возникшие незадолго до старта. В карьере 40-летнего спортсмена — золото Олимпиады в Сочи, бронза Олимпиады в Ванкувере, а также девять медалей чемпионатов мира и два Кубка мира.

Мария Удовик