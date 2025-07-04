«Яндекс Путешествия» покупают бизнес по бронированию отелей для деловых поездок

«Яндекс (MOEX: YDEX) Путешествия» договорились о покупке бизнеса «Академ-Онлайн», говорится в пресс-релизе компании. «Академ-Онлайн» занимается онлайн-бронированием отелей для делового туризма.

Руководитель «Яндекс Путешествий» Евгений Абрамзон отметил устойчивый рост российского рынка бизнес-поездок. Господин Абрамзон привел данные Союза агентств делового туризма, согласно которым, в 2024 году его объем превысил 1 трлн руб. (+27% по сравнению с 2023-м).

«Объединив опыт “Академ-Онлайн” и технологии “Яндекс Путешествий”, мы сможем предложить отельерам и агентствам удобные инструменты для работы с бронированиями, а компаниям, отправляющим сотрудников в командировки»,— уточнил Евгений Абрамзон.

«Яндекс Путешествия» планируют закрыть сделку в июле — компании перейдет 100% бизнеса «Академ-Онлайн». В итоге более 100 сотрудников «Академ-Онлайн» и руководитель сервиса Александр Курносов присоединятся к Яндексу. При этом туроператор «Академсервис» не входит в соглашение о покупке и продолжит работать самостоятельно.