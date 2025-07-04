Польша купила у Южной Кореи 180 танков K2

Польша и Южная Корея подписали контракт на поставку вооружений. Агентство «Ренхап» пишет, что Сеул продаст Варшаве 180 танков K2 за более чем $6 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Танки K2

Фото: Michal Dyjuk / AP Танки K2

Фото: Michal Dyjuk / AP

Власти двух стран не разглашали условия сделки. По информации «Ренхап», 117 танков будут произведены на заводе Hyundai Rotem в Южной Корее, остальные — на предприятии в Польше.

«Второе соглашение об экспорте танков К2 подтверждает прочное сотрудничество Южной Кореи и Польши в сфере вооружений»,— сказал министр обороны Южной Кореи Сок Чон Гун.

Сделка по продаже танков стала продолжением серии соглашений, которые подписали Варшава и Сеул в 2022 году. После увеличения расходов польских властей на помощь Киеву страна также закупила самоходные гаубицы К9 и штурмовики FA-50.