Польша купила у Южной Кореи 180 танков K2
Польша и Южная Корея подписали контракт на поставку вооружений. Агентство «Ренхап» пишет, что Сеул продаст Варшаве 180 танков K2 за более чем $6 млрд.
Танки K2
Фото: Michal Dyjuk / AP
Власти двух стран не разглашали условия сделки. По информации «Ренхап», 117 танков будут произведены на заводе Hyundai Rotem в Южной Корее, остальные — на предприятии в Польше.
«Второе соглашение об экспорте танков К2 подтверждает прочное сотрудничество Южной Кореи и Польши в сфере вооружений»,— сказал министр обороны Южной Кореи Сок Чон Гун.
Сделка по продаже танков стала продолжением серии соглашений, которые подписали Варшава и Сеул в 2022 году. После увеличения расходов польских властей на помощь Киеву страна также закупила самоходные гаубицы К9 и штурмовики FA-50.