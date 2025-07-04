Численность населения Тюмени достигла 873,3 тыс. человек

В Тюмени на 1 апреля 2025 года проживало 873,3 тыс. человек, следует из итогов социально-экономического развития города в первом квартале. При подсчете не учитывали естественный прирост населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным администрации Тюмени, в период с января по март миграционный прирост в Тюмени составил 876 человек. Численность населения выросла за счет мигрантов из стран СНГ — из них в город приехали 1373 человека, что на 475% больше показателей за тот же период 2024 года. Из дальнего зарубежья прибыли 62 человека — на 71,3% больше, чем в прошлом году. При этом за счет миграции в пределах России численность населения в Тюмени сократилась на 559 человек. В первых месяцах 2024 года наблюдался миграционный прирост — 962 человека.

Кроме того, миграционный прирост населения в Тюменской области составил 1951 человек, всего по России — 121 884 человека.

Напомним, правительство Тюменской области прогнозирует к 2034 году рост валового регионального продукта (ВРП) и индекса промышленного производства в 1,4 раза относительно 2021 года. Также прогнозируется рост численности населения области на 4,5% за счет естественного и миграционного приростов.

Ирина Пичурина