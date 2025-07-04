Жителям курского приграничья продлили отсрочку от уплаты налогов до 2026 года

Правительство России продлило жителям приграничья Курской области отсрочку от уплаты ряда налогов до 1 декабря 2026 года. Об этом сообщили в кабмине. Ранее мера поддержки действовала до 1 декабря 2025-го.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание правительства России на Краснопресненской набережной в Москве

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Здание правительства России на Краснопресненской набережной в Москве

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Решение распространяется на транспортный и земельный налоги, а также на налог на имущество физических лиц. Они должны подлежать уплате в 2024 и 2025 годах.

Отсрочка предоставляется гражданам, местом жительства которых, по данным на 1 августа 2024 года, было приграничье Курской области либо территория региона, где введен режим контртеррористической операции и в отношении жителей принято решение об отселении.

В середине мая предпринимателям, работающим в курском приграничье, также отсрочили уплату налогов до 2026 года.

Алина Морозова