Президент Ирана Пезешкиан прибыл c визитом в Азербайджан

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл с визитом в Азербайджан. Он будет участвовать в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества. Саммит лидеров 10 государств ОЭС начнется сегодня в городе Ханкенди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Масуд Пезешкиан

Фото: File Photo / Reuters Масуд Пезешкиан

Фото: File Photo / Reuters

Как сообщает азербайджанское государственное информагентство «Азертадж», в аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул. Президента встречали министр культуры Адиль Керимли и спецпредставитель президента Эмин Гусейнов.

Местные СМИ сообщают, что ранее в Азербайджан прибыли президент Таджикистана Эмомали Рахмон и премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.