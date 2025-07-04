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Президент Ирана Пезешкиан прибыл c визитом в Азербайджан

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл с визитом в Азербайджан. Он будет участвовать в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества. Саммит лидеров 10 государств ОЭС начнется сегодня в городе Ханкенди.

Масуд Пезешкиан

Масуд Пезешкиан

Фото: File Photo / Reuters

Масуд Пезешкиан

Фото: File Photo / Reuters

Как сообщает азербайджанское государственное информагентство «Азертадж», в аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул. Президента встречали министр культуры Адиль Керимли и спецпредставитель президента Эмин Гусейнов.

Местные СМИ сообщают, что ранее в Азербайджан прибыли президент Таджикистана Эмомали Рахмон и премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

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