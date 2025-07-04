Президент Ирана Пезешкиан прибыл c визитом в Азербайджан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл с визитом в Азербайджан. Он будет участвовать в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества. Саммит лидеров 10 государств ОЭС начнется сегодня в городе Ханкенди.
Масуд Пезешкиан
Фото: File Photo / Reuters
Как сообщает азербайджанское государственное информагентство «Азертадж», в аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул. Президента встречали министр культуры Адиль Керимли и спецпредставитель президента Эмин Гусейнов.
Местные СМИ сообщают, что ранее в Азербайджан прибыли президент Таджикистана Эмомали Рахмон и премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.