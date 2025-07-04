Никто снова не выкупил бывшее общежитие Мичуринского ГАУ в Тамбовской области

Не состоялся третий аукцион по продаже бывшего общежития Мичуринского государственного аграрного университета (МичГАУ) Тамбовской области. Комиссия приняла такое решение в связи с отсутствием заявок на участие, следует из документации торгов. Начальная цена лота составляла 23,2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание бывшего общежития, которое пытались продать на торгах

Фото: «ДОМ.РФ» Здание бывшего общежития, которое пытались продать на торгах

Фото: «ДОМ.РФ»

Имущественный комплекс расположен на улице Революционной в Мичуринске. Он включает пятиэтажное здание площадью 2,1 тыс. кв. м и земельный участок на 0,08 га. По словам продавца, они расположены в центре города, рядом с Коллекционным садом МичГАУ и ландшафтным парком-набережном «Мичуринское подгорье».

Итоги двух предыдущих аукционов по продаже бывшего общежития были подведены в августе и в сентябре 2024 года. Они также не состоялись из-за отсутствия заявок на участие.

Алина Морозова