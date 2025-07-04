Никто снова не выкупил бывшее общежитие Мичуринского ГАУ в Тамбовской области
Не состоялся третий аукцион по продаже бывшего общежития Мичуринского государственного аграрного университета (МичГАУ) Тамбовской области. Комиссия приняла такое решение в связи с отсутствием заявок на участие, следует из документации торгов. Начальная цена лота составляла 23,2 млн руб.
Здание бывшего общежития, которое пытались продать на торгах
Фото: «ДОМ.РФ»
Имущественный комплекс расположен на улице Революционной в Мичуринске. Он включает пятиэтажное здание площадью 2,1 тыс. кв. м и земельный участок на 0,08 га. По словам продавца, они расположены в центре города, рядом с Коллекционным садом МичГАУ и ландшафтным парком-набережном «Мичуринское подгорье».
Итоги двух предыдущих аукционов по продаже бывшего общежития были подведены в августе и в сентябре 2024 года. Они также не состоялись из-за отсутствия заявок на участие.