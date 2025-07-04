Суд рассмотрит дело магнитогорца, обвиняемого в разбое и серии изнасилований

Управление СКР по Челябинской области завершило расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя Магнитогорска, обвиняемого в разбое и изнасиловании семи женщин. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения, сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что с июня 2016-го по январь 2018 года магнитогорец совершил ряд разбойных нападений на жительниц Орджоникидзевского района. Он врывался в квартиры потерпевших с ножом, насиловал их, после чего похищал ценное имущество и скрывался, считает следствие. По данным СКР, магнитогорец выбирал для нападения темное время суток, надевал балаклаву и перчатки. Потенциальных жертв он находил в социальных сетях, выслеживал их через переписку, а после преследовал возле их домов или под окнами квартир. Пострадавшими становились одинокие женщины.

До конца довести задуманное в отношении седьмой местной жительницы он не смог. В этот момент в квартире находился ее знакомый, который смог пресечь нападение.

После предъявленных доказательств и допроса магнитогорец признался в содеянном.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», подозреваемого задержали в декабре 2024 года. Для его поиска следователи проверили биологических образцы более 3 тыс. человек, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности. В итоге в ноябре 2024-го они установили, что один из них оказался сыном подозреваемого магнитогорца. За счет этого удалось выйти на след преступника.

Ольга Воробьева