США в четыре раза увеличат закупку комплексов Patriot в 2026 году

Совет по надзору за требованиями к армии США разрешил нарастить закупки зенитных ракет для Patriot PAC-3 MSE почти в четыре раза. В 2026 году Соединенные Штаты планируют купить 13,7 тыс. таких ракет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kacper Pempel / Reuters Фото: Kacper Pempel / Reuters

О решении сказано в бюджетном плане Пентагона на 2026 год (.pdf), на который обратило внимание «РИА Новости». В документе указано, что на закупку ракет PAC-3 MSE армия США планирует потратить $1,3 млрд. Через специальный фонд, созданный для выделения помощи Украине, ведомство запросило $396,3 млн для покупки 103 ракет.

В бюджетном плане на 2025 год Пентагон запросил 3,3 тыс. PAC-3 MSE. Ракеты предназначены для перехвата баллистических и крылатых ракет. В конце мая президент США Дональд Трамп объявил о начале создания новой системы противоракетной обороны страны «Золотой купол».